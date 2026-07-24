Florian Danners letztes Frühstück im Café Puls

Zukunft nach „dem Jahr in den USA“ offen

Seit Freitagfrüh nicht mehr. Danner geht. Er wird in Stanford, im US-Bundesstaat Kalifornien, daran arbeiten, eigene Ideen (es geht um KI und Medien) zu realisieren. „Natürlich ist viel Wehmut dabei“, so der Mühlviertler bei seinem Abschiedsfest in den PULS-4-Zentrale in Wien, bei der es – wohl als US-amerikanische Einstimmung – picksüße Bagel gab.