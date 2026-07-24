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Florian Danners letztes Frühstück im Café Puls

TV
24.07.2026 20:00
Das letzte gemeinsame TV-Frühstück gab es am Freitag für Bianca Schwarzjirg und Florian Danner, ...
Das letzte gemeinsame TV-Frühstück gab es am Freitag für Bianca Schwarzjirg und Florian Danner, den es in gut einer Woche bereits in die USA zieht.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Die „Krone“ blickte hinter die Kulissen und Emotionen der letzten Café-Puls-Sendung, die Bianca Schwarzjirg und Florian Danner gemeinsam moderierten. Den 43-jährigen Oberösterreicher zieht es beruflich in die USA, wohin er in knapp einer Woche bereits reisen wird.

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Nicht weniger als 18 Jahre zählte Florian Danner (43) zu den Aushängeschildern von PULS 4. Gemeinsam mit Moderatoren-Partnerin Bianca Schwarzjirg (45) werkte er in der Morgensendung, Café Puls, an vorderster Front mit.

Zukunft nach „dem Jahr in den USA“ offen
Seit Freitagfrüh nicht mehr. Danner geht. Er wird in Stanford, im US-Bundesstaat Kalifornien, daran arbeiten, eigene Ideen (es geht um KI und Medien) zu realisieren. „Natürlich ist viel Wehmut dabei“, so der Mühlviertler bei seinem Abschiedsfest in den PULS-4-Zentrale in Wien, bei der es – wohl als US-amerikanische Einstimmung – picksüße Bagel gab.

Aus ihren Anfängen: 18 Jahre lang führten Danner und Schwarzjirg als Duo durch Café Puls.
Aus ihren Anfängen: 18 Jahre lang führten Danner und Schwarzjirg als Duo durch Café Puls.(Bild: ProsiebenSat1Puls4)
Nahmen Abschied: Furdea, Glanzner, Setzer mit Mini-Danner und Fleißner (v. links).
Nahmen Abschied: Furdea, Glanzner, Setzer mit Mini-Danner und Fleißner (v. links).(Bild: Alexander Tuma)

Mit seiner Frau und den beiden Söhnen wird er ein Jahr lang in Übersee werken. Und danach? „Das lasse ich dann auf mich zukommen. Ich freue mich jedenfalls auf meine neuen Aufgaben.“

Und seine nunmehrige Ex-Kollegin Schwarzjirg? Auch sie war sehr emotional: „Ich mache jetzt einmal einen mehrwöchigen Urlaub und danach sehen wir weiter.“

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Kollegen nahmen am Freitag Abschied
Abschied nahmen Kolleginnen wie Julia Furdea, Johanna Setzer, oder auch Ex-Kollegin Barbara Fleißner, aber auch Jakob Glanzner und Chris Stephan sagten „Bye, Bye“

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