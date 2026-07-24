Bei Traubisoda und Gulasch explodierten die Trabis

„Einmal kam tatsächlich einer an und hat auf Englisch behauptet: ’I am Heinz Prüller!’ Er hatte sogar dessen Namen auf seine Karte geklebt, die irgendein VIP-Ticket vom Österreichring war. Blöd nur, dass unsere Leute dort gestanden sind und ihn gefragt haben ob er irgendwo ang’rennt ist.“