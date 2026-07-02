Kinderstar, Absturz – und dann das große Comeback

Lindsay Lohan wird 40 – und ihre Story klingt wie ein Hollywood-Drehbuch: Vom Kinderstar zur Skandalnudel mit Party-Nächten an der Seite von Britney Spears, Festnahmen, Drogen-Eskapaden und Gefängnis-Aufenthalten. Dann zog die Schauspielerin die Notbremse, baute sich ein neues Leben auf – und feierte Jahre später ein galantes Comback.