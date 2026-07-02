Philipp bewegt: Oberkörper Training am Sesseltag

In dieser Folge von „Philipp bewegt“ wird es intensiv: Ein Oberkörper-Workout steht am Programm, mit Fokus auf Brust und Rücken. Das Training ist flexibel aufgebaut. Wie immer sind viele Übungen flexibel im Sitzen oder Stehen machbar. Wichtig ist nur: mitmachen und auf den eigenen Körper hören.