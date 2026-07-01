VIPs feiern: DIESES Thema sorgt für Gesprächsstoff

Bei interessanten Gesprächen und heißem Wetter trafen sich beim Sommerfest der Raiffeisenlandesbank OÖ auf der Reiterplattform der Albertina wieder zahlreiche VIPs. „Wir freuen uns jedes Jahr massiv darauf“, sagt Generaldirektor Reinhard Schwendtbauer von der RLB Oberösterreich. Ein Thema sorgte heuer besonders für Gesprächsstoff – dabei ging es heiß her beim Fachsimpeln!