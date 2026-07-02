DSN-Chefin: „Russland ist Bedrohung für Republik“

Über die größten Sicherheitsbedrohungen für Österreich spricht Sylvia Mayer, Direktorin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (kurz DSN), mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann in einer neuen Folge „Message Macht Medien“. Von islamistischem Terror und Rechtsextremismus über russische Einflussnahme bis hin zu Desinformation und Cyberkriminalität. Mayer erklärt, wie der österreichische Nachrichtendienst arbeitet, wo die Grenzen zwischen Meinungsfreiheit und Extremismus verlaufen und warum Wien nach wie vor als Spionage-Hotspot Europas gilt.
Alle „Message Macht Medien“-Folgen, auch zum Nachschauen, finden Sie hier – und zum Nachhören überall, wo es Podcasts gibt!
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