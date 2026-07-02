Asyl: Stopp von Familiennachzug ausgelaufen

Der Nationalrat hat bereits im Mai beschlossen, den Familiennachzug künftig über die Niederlassungsverordnung zu regeln. Diese legt fest, wie viele Menschen aus Drittstaaten (z.B. außerhalb der EU) nach Österreich kommen dürfen. Darin ist auch der Familiennachzug von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geregelt, etwa von Ehepartnerinnen und Ehepartnern aus der Westbalkan-Region. Künftig soll diese Verordnung auch für Familienangehörige von Asylberechtigten gelten. Erwartet wird, dass die Landeshauptleute dem zustimmen.