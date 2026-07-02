Chaos in Postamt
Anti-Bären-Spray versprüht: 5 Personen im Spital
Ein Zwischenfall mit einem Bären-Abwehrspray hat in einem japanischen Postamt für chaotische Zustände gesorgt. Letztendlich mussten fünf Menschen ins Krankenhaus.
Wie die Behörden am Donnerstag in der Stadt Nagoya im Zentrum des Landes mitteilten, war ein ausländischer Staatsbürger für den Vorfall verantwortlich. Dieser habe sich entschuldigt und gegenüber der Polizei erklärt, das Abwehrmittel am Mittwoch in dem Postamt unbeabsichtigt versprüht zu haben.
„Acht Personen fühlten sich unwohl, fünf von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Es gab jedoch keine Berichte über schwere Verletzungen.“
In Japan häufen sich tödliche Bärenangriffe
In letzter Zeit kommen in Japan Bären immer öfter in besiedeltes Gebiet, in der Folge haben die tödlichen Bären-Angriffe zugenommen. Seit dem 1. April gab es nach Angaben des Umweltministeriums mindestens fünf Todesfälle sowie 20 Verletzte durch Bärenattacken. Die Behörden raten in den betroffenen Regionen unter anderem zu Bären-Abwehrspray.
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