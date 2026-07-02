Anti-Bären-Spray versprüht: 5 Personen im Spital

In Japan häufen sich tödliche Bärenangriffe

In letzter Zeit kommen in Japan Bären immer öfter in besiedeltes Gebiet, in der Folge haben die tödlichen Bären-Angriffe zugenommen. Seit dem 1. April gab es nach Angaben des Umweltministeriums mindestens fünf Todesfälle sowie 20 Verletzte durch Bärenattacken. Die Behörden raten in den betroffenen Regionen unter anderem zu Bären-Abwehrspray.