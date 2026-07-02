Bürgermeister feiert „coole“ Swift-Kelce-Hochzeit

Spekulationen über kompletten Bluff

In Online-Medien wird dagegen spekuliert, Swift und Kelce hätten die Gerüchte gestreut, um ganz in Ruhe woanders heiraten zu können – etwa auf einer romantischen Insel. Das passt eher zum Stil der Verlobung, die das Promi-Paar im August bekannt gegeben hatte. Auf Fotos kniet Kelce in einem Garten voller Blumen vor der 14-fachen Grammy-Gewinnerin und macht Swift einen Heiratsantrag. Dagegen spricht, dass sich Swift und Kelce in New York aufzuhalten scheinen. Das Auto der Sängerin wurde offenbar in der Stadt gesehen, die Instagram-Aufnahme eines von hinten fotografierten Joggers soll Kelce zeigen.