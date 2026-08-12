Nächstes Finale! Kingley meistert Dreisprung-Quali

Top 8 als Ziel

„Ich war schon etwas nervös in der Qualifkation. Mein erster Versuch war ja ungültig“, meinte Kingley, der heuer noch nicht ganz an die Leistungen des Vorjahres anknüpfen konnte. Dann aber sprang er 16,19 m und schließlich 16,25 m. Damit war alles klar für das Finale! „Da ist mein Ziel klar. Ich will in das Finale der Top 8 kommen und weiter springen als heute in der Qualifikation!“