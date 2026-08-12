Nächstes Finale! Kingley meistert Dreisprung-Quali

Bereits bei der WM in Tokio im Vorjahr hatte Endiorass Kingley als Neunter aufgezeigt. Nun steht der Oberösterreicher auch bei der EM in Birmingham im Finale. Er schaffte mit 16,25 die Qualifikation.
Noch ein Hit für Österreichs Leichtathletik an diesem EM-Abend! Nach Hürden-Ass Enzo Diessl trumpfte auch Dreispringer Endiorass Kingley auf! Der 24-Jährige erreichte souverän das EM-Finale am 15. August! In der Qualifikation der B-Gruppe sprang der Linzer 16,25 m weit. Damit stieg er als Gesamt-Neunter ins Finale der 12 Besten am Samstag auf.
Top 8 als Ziel
„Ich war schon etwas nervös in der Qualifkation. Mein erster Versuch war ja ungültig“, meinte Kingley, der heuer noch nicht ganz an die Leistungen des Vorjahres anknüpfen konnte. Dann aber sprang er 16,19 m und schließlich 16,25 m. Damit war alles klar für das Finale! „Da ist mein Ziel klar. Ich will in das Finale der Top 8 kommen und weiter springen als heute in der Qualifikation!“
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