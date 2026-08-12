Trump-Sprecherin Karoline Leavitt wirft Handtuch

Leavitt ist umstritten. Sie greift bei ihren Briefings im Weißen Haus regelmäßig Medienvertreter an und wirft ihnen bei kritischer Berichterstattung über Präsident Trump „Lügen“ und Verbreitung von „Fake News“ vor. Unter ihrer Leitung wurde der Zugang für eine Reihe renommierter Medien eingeschränkt, dafür wurden Trump-freundliche Influencer und Podcaster in den Pool aufgenommen. Von dem Ausschluss betroffen war unter anderem die US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP).