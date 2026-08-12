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Nach Rapid – Paide

Schaub: „Über 90 Minuten war das kein gutes Spiel“

Conference League
12.08.2026 20:59
Louis Schaub
Louis Schaub(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was man nach dem Duell von SK Rapid und Paide Linnameeskond in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!

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Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Ich bin zufrieden, dass wir ohne große Probleme weiter sind. Insgesamt war es ein professioneller Job. Ich habe auf ein bisschen mehr Tempo und mehr Qualität im Angriffsdrittel gehofft. Positiv ist, dass wir bis auf die eine Chance so gut wie gar nichts zugelassen haben. Wir haben nicht gewackelt, die Kontrolle im Spiel hat uns gefallen. Aber es gab viele Dinge, mit denen ich nicht zufrieden war. Das habe ich die Spieler zur Pause auch wissen lassen.“

Marco Tilio (Rapid-Torschütze): „Es hat mich gewundert, dass es vor meinem Tor kein Abseits war, aber ich bin froh. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, aber es gibt Raum für Verbesserungen. Wir haben einen guten Saisonstart. Es war der nächste Schritt. Ich fühle mich gut, hatte eine gute Vorbereitung. Ich komme langsam dorthin, wo ich mich haben will.“

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Louis Schaub (Rapid-Torschütze): „Eine Runde weiter, das ist positiv, aber mit der Leistung können wir nicht zufrieden sein. Über 90 Minuten war das kein gutes Spiel von uns. Wir müssen schauen, dass wir uns steigern, damit wir dann auch die nächsten Spiele gewinnen. Wir müssen noch an vielen Dingen arbeiten, dass es auch in Zukunft gut ist. Man sollte nicht zu schnell zufrieden sein, aber die sieben Siege sollten uns schon auch Selbstvertrauen geben. Man muss die Spiele am Ende trotzdem erst einmal gewinnen.“

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