Schaub: „Über 90 Minuten war das kein gutes Spiel“

Louis Schaub (Rapid-Torschütze): „Eine Runde weiter, das ist positiv, aber mit der Leistung können wir nicht zufrieden sein. Über 90 Minuten war das kein gutes Spiel von uns. Wir müssen schauen, dass wir uns steigern, damit wir dann auch die nächsten Spiele gewinnen. Wir müssen noch an vielen Dingen arbeiten, dass es auch in Zukunft gut ist. Man sollte nicht zu schnell zufrieden sein, aber die sieben Siege sollten uns schon auch Selbstvertrauen geben. Man muss die Spiele am Ende trotzdem erst einmal gewinnen.“