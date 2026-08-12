Ein Schuljahr kostet die Eltern rund 2200 Euro

Gemeinsam Einkaufen, Schulausgleichsfonds, „Chancenbonus“

Es gibt aber einige Möglichkeiten, die Familien zu entlasten, drängt Schenk. Schulen könnten gemeinsam Schulmaterialien für ihre Schüler einkaufen und damit günstigere Preise für die Schulsachen aushandeln. Diese Möglichkeit sollte vom Ministerium und den Bildungsdirektionen verstärkt genützt werden, um die Kosten zu senken.

Im Rahmen der Corona-Hilfen wurde ein Geldtopf in der Höhe von 6,8 Millionen Euro für die Unterstützung von Schulveranstaltungen geschaffen. Anknüpfend daran könnte die Regierung einen Schulausgleichsfonds gestalten, der zukünftig bei einkommensschwachen Schülern die hohen Kosten bei Schulreisen und Schulveranstaltungen mitträgt.