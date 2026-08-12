Darum lag Payer live im ORF plötzlich am Boden

Zu viel englische Fachausdrücke

Beim letzten Telefonat der beiden verlangte Krankl deshalb Payer Liegestütze ab, sollte der noch einmal von der Box anstelle des Strafraums oder gar vom xG-Wert (Expected Goals) statt von Tor-Chancen zu sprechen. Und tatsächlich am Ende der Sendung verbüßte der ehemalige Rapid-Keeper seine Strafe und überraschte ORF-Mann Rainer Pariasek genauso wie Tausende Zuschauer vor den TV-Geräten ...