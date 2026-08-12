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Nach dem Rapid-Spiel

Darum lag Payer live im ORF plötzlich am Boden

Conference League
12.08.2026 20:43
ORF-Experte Helge Payer machte für Hans Krankl Liegestütze –Rainer Pariasek hat‘s gefallen!
ORF-Experte Helge Payer machte für Hans Krankl Liegestütze –Rainer Pariasek hat‘s gefallen!(Bild: Krone-Collage/GEPA, Krone KREATIV/orf (Screenshot))
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Von krone Sport

Ja, was war denn da los! ORF-Experte Helge Payer machte am Ende der Live-Übertragung des Rapid-Spiels gegen Paide in der Quali zur Conference League plötzlich Liegestütze. Der Grund: Hans Krankl!

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Die Rapid-Ikone hatte dem ehemaligen Keeper und jetzigen ORF-Experten nämlich davor gewarnt bei seinen Analysen im Fernsehen zu viele englische Fachausdrücke zu verwenden. 

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Zu viel englische Fachausdrücke
Beim letzten Telefonat der beiden verlangte Krankl deshalb Payer Liegestütze ab, sollte der noch einmal von der Box anstelle des Strafraums oder gar vom xG-Wert (Expected Goals) statt von Tor-Chancen zu sprechen. Und tatsächlich am Ende der Sendung verbüßte der ehemalige Rapid-Keeper seine Strafe und überraschte ORF-Mann Rainer Pariasek genauso wie Tausende Zuschauer vor den TV-Geräten ... 

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