Darum lag Payer live im ORF plötzlich am Boden

Ja, was war denn da los! ORF-Experte Helge Payer machte am Ende der Live-Übertragung des Rapid-Spiels gegen Paide in der Quali zur Conference League plötzlich Liegestütze. Der Grund: Hans Krankl!
Die Rapid-Ikone hatte dem ehemaligen Keeper und jetzigen ORF-Experten nämlich davor gewarnt bei seinen Analysen im Fernsehen zu viele englische Fachausdrücke zu verwenden.
Zu viel englische Fachausdrücke
Beim letzten Telefonat der beiden verlangte Krankl deshalb Payer Liegestütze ab, sollte der noch einmal von der Box anstelle des Strafraums oder gar vom xG-Wert (Expected Goals) statt von Tor-Chancen zu sprechen. Und tatsächlich am Ende der Sendung verbüßte der ehemalige Rapid-Keeper seine Strafe und überraschte ORF-Mann Rainer Pariasek genauso wie Tausende Zuschauer vor den TV-Geräten ...
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