Millionen beobachteten Sonnenfinsternis in Europa

Polizeieinsatz wegen Menschenansturm in Berlin

In Berlin versammelten sich Hunderte Menschen vor dem Planetarium im Prenzlauer Berg. Die Polizei versuchte die Menschenmasse zu koordinieren. Es seien einfach „wahnsinnig viele Menschen zu dem Planetarium gekommen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Man wolle versuchen, die Massen „in geordnete Strukturen zu bekommen“.

„Die letzten Sonnenfinsternisse hatten weniger Bedeckung“, sagte die stellvertretende Direktorin des Hamburger Planetariums, Mariana Wagner. „Heute ist wirklich ein Ausnahmezustand.“ Vor dem alten Wasserturm, in dem das Planetarium untergebracht ist, bildete sich eine lange Schlange.

Auch von daheim aus ließ sich die totale Finsternis verfolgen. Die europäische Raumfahrtbehörde (ESA) veranstaltete auf Youtube einen Livestream ab 19.30 Uhr zur Sonnenfinsternis. Der Sender 3sat plante von 20.15 bis 21 Uhr die „TerraX“-Folge „Sonnenfinsternis über Mallorca“ – mit Livebildern und Erläuterungen des Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch. Auch andere Sender planten Extrasendungen.