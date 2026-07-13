Gewinnen Sie 10 x 1 Kärcher Hochdruckreiniger!

Kraftvolle Reinigung mit smarter Unterstützung

Der Kärcher K 7 Smart Control Home überzeugt mit seiner Smart Control-Pistole inklusive LCD-Display, über die sich der passende Wasserdruck bequem einstellen lässt. Der leistungsstarke, wassergekühlte Motor sorgt für eine lange Lebensdauer, während der tiefe Schwerpunkt und die durchdachte Bauweise für einen sicheren Stand und komfortables Arbeiten sorgen. So werden Terrassen, Einfahrten, Gartenmöbel oder Fahrzeuge im Handumdrehen wieder sauber.