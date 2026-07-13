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Sommergewinnspiel 2026

Gewinnen Sie 10 x 1 Kärcher Hochdruckreiniger!

Sommer
13.07.2026 00:01
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(Bild: Krone Kreativ)
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Von Promotion

Jetzt mitmachen und einen von zehn Kärcher K 7 Smart Control Home Hochdruckreinigern gewinnen. Freuen Sie sich auf kraftvolle Reinigung rund ums Haus – mit intelligenter Drucksteuerung und starker Leistung für beste Ergebnisse. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

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Der Tagespreis: 10 x 1 Hochdruckreiniger K7 Smart Control Home

Kraftvolle Reinigung mit smarter Unterstützung
Der Kärcher K 7 Smart Control Home überzeugt mit seiner Smart Control-Pistole inklusive LCD-Display, über die sich der passende Wasserdruck bequem einstellen lässt. Der leistungsstarke, wassergekühlte Motor sorgt für eine lange Lebensdauer, während der tiefe Schwerpunkt und die durchdachte Bauweise für einen sicheren Stand und komfortables Arbeiten sorgen. So werden Terrassen, Einfahrten, Gartenmöbel oder Fahrzeuge im Handumdrehen wieder sauber.

Zum Gewinnspiel

Hier mitspielen und tolle Preise gewinnen!

Preisübersicht

Diese Preise erwarten Sie beim Sommergewinnspiel

Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.

Sie möchten keinen Preis versäumen? Dann melden Sie sich jetzt zu unserem kostenlosen Gewinnspiel-Newsletter an!

*Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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