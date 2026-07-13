Gewinnen Sie 10 x 1 Kärcher Hochdruckreiniger!

Jetzt mitmachen und einen von zehn Kärcher K 7 Smart Control Home Hochdruckreinigern gewinnen. Freuen Sie sich auf kraftvolle Reinigung rund ums Haus – mit intelligenter Drucksteuerung und starker Leistung für beste Ergebnisse. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
Der Tagespreis: 10 x 1 Hochdruckreiniger K7 Smart Control Home
Kraftvolle Reinigung mit smarter Unterstützung
Der Kärcher K 7 Smart Control Home überzeugt mit seiner Smart Control-Pistole inklusive LCD-Display, über die sich der passende Wasserdruck bequem einstellen lässt. Der leistungsstarke, wassergekühlte Motor sorgt für eine lange Lebensdauer, während der tiefe Schwerpunkt und die durchdachte Bauweise für einen sicheren Stand und komfortables Arbeiten sorgen. So werden Terrassen, Einfahrten, Gartenmöbel oder Fahrzeuge im Handumdrehen wieder sauber.
Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.
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*Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.