Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!

Zu fast 90 Prozent handelte es sich um die stärkste Verfinsterung der Sonne in Wien seit dem 11. August 1999. Und auch das Wetter spielt am Abend mit: Ein wolkenfreier Himmel ermöglichte im Großteil Österreichs ausgezeichnete Beobachtungsbedingungen! Nur im Bergland konnte der Blick zum Teil durch Quellwolken getrübt sein. Die „Krone“ berichtete ausführlich.