Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!

„Gemma SoFi schauen!“, hieß es quer durchs Land am Mittwochabend. Die „Krone“ fasst die besten Bilder der Sonnenfinsternis zusammen – und zeigt das Spektakel noch einmal im Zeitraffer (siehe Videos oben und unten).
Die Sonnenfinsternis von der Wiener Sophienalpe aus im Schnelldurchlauf:
Bilder vom Grazer Schlossberg:
Bilder aus Salzburg:
Bilder von der Elisabethhöhe am Bisamberg (NÖ):
Raaba/Grambach (Steiermark):
St. Florian in Öberösterreich:
Internationale Aufnahmen:
Am Mittwochabend konnte man die stärkste partielle Sonnenfinsternis in Österreich seit 27 Jahren beobachten. Während die Sonne hierzulande nur teilweise verdeckt wurde, durfte man in manchen Ländern (wie etwa Spanien) sogar eine totale Sonnenfinsternis bestaunen. Das Himmelsereignis erreichte im Sonnenuntergang sein Maximum.
Zu fast 90 Prozent handelte es sich um die stärkste Verfinsterung der Sonne in Wien seit dem 11. August 1999. Und auch das Wetter spielt am Abend mit: Ein wolkenfreier Himmel ermöglichte im Großteil Österreichs ausgezeichnete Beobachtungsbedingungen! Nur im Bergland konnte der Blick zum Teil durch Quellwolken getrübt sein. Die „Krone“ berichtete ausführlich.
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