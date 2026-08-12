Hürdensprinter Diessl in Birmingham EM-Fünfter!

„Ein fünfter Platz – das ist doch etwas!“

„Ich bin stolz auf mich! Ein fünfter Platz bei einer Europameisterschaft – das ist doch etwas. Freilich hätte ich es auch ein wenig besser machen können. Damit meine ich nicht die Platzierung, sondern den Lauf im Finale selbst“, erklärte Diessl kurz nach dem Bewerb gegenüber der „Krone“. Der Lauf sei nicht ganz rund gewesen, die Ausführung hätte besser sein können. „Ein bisschen Frustration ist deshalb auch dabei. Die wird sich aber bald legen. Die Freude über den fünften Platz wird dann überwiegen.“