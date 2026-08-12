„Es bleibt gesittet, Rivalität hin oder her“

„Bei diesem Spiel sind wir Rivalen.“ Für die Brüder Abdullah und Abdulrahman war das Supercup-Finale in Salzburg ein ganz besonders brisantes Spiel. Der eine ist glühender Fan von Aston Villa, der andere hat sein Fußballherz an Paris St. Germain verloren. Keine Frage daher, dass die Geschwister aus Saudi-Arabien diese Partie live miterleben mussten. „Dennoch bleibt bei uns alles gesittet, Fan-Rivalität hin oder her“, meinte das Duo.