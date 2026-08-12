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Supercup in Salzburg

„Es bleibt gesittet, Rivalität hin oder her“

Fußball National
12.08.2026 22:00
Für die Brüder Abdullah und Abdulrahman war es eine ganz besonders brisante Partie.
Für die Brüder Abdullah und Abdulrahman war es eine ganz besonders brisante Partie.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Brüder als Konkurrenten und unzählige Fußballfans in der Stadt Salzburg: Hunderte Polizisten waren am Mittwoch in der Mozartstadt im Einsatz – inklusive Flugpolizei und Cobra. Doch die Fans verhielten sich rund um den Supercup vorbildlich.   

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„Bei diesem Spiel sind wir Rivalen.“ Für die Brüder Abdullah und Abdulrahman war das Supercup-Finale in Salzburg ein ganz besonders brisantes Spiel. Der eine ist glühender Fan von Aston Villa, der andere hat sein Fußballherz an Paris St. Germain verloren. Keine Frage daher, dass die Geschwister aus Saudi-Arabien diese Partie live miterleben mussten. „Dennoch bleibt bei uns alles gesittet, Fan-Rivalität hin oder her“, meinte das Duo.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot Einsatz.
Die Polizei war mit einem Großaufgebot Einsatz.(Bild: Andreas Tröster)

Dieses Motto hatten sich wohl auch die Tausenden weiteren Fußballfans zu Herzen genommen. Bis zum Anpfiff kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.

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„Alles ruhig“, meinte etwa einer der unzähligen Security-Mitarbeiter in der Innenstadt am späten Mittwochnachmittag bei einem „Krone“-Lokalaugenschein. Auch die Polizisten hatten in der Innenstadt überraschend wenig zu tun.

Die Fans marschierten gemeinsam zum Stadion.
Die Fans marschierten gemeinsam zum Stadion.(Bild: Markus Tschepp)

Man hatte alle verfügbaren Kräfte im Einsatz samt der Flugpolizei und der Spezialeinheit Cobra. Unterstützung kam auch von Beamten aus den angrenzenden Bundesländern. Insgesamt waren mehrere hundert Polizisten rund um den Supercup im Einsatz.

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