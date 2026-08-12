Bulls verlieren ersten Test in Tschechien mit 1:5

Beim ersten Testspiel nach der Sommerpause war den Eisbullen der Rost noch deutlich anzumerken. Die Truppe von Neo-Trainer Alan Letang hielt gegen Motor Ceske Budejovice nur ein Drittel dagegen und musste sich am Ende klar mit 1:5 geschlagen geben. Sorgen macht sich der neue Coach aber noch keine.
Viel neues konnte man von den Eisbullen im ersten Testspiel nicht sehen. Die Cracks von Neo-Trainer Alan Letang waren zu sehr damit beschäftigt, die Hausherren von Motor Ceske Budejovice vom eigenen Tor fernzuhalten. Das gelang Salzburg (Tom Raffl, Poisson und Nienhuis wurden geschont) jedoch nur im ersten Drittel, am Ende siegten die Tschechen mit 5:1.
Es war klar, dass wir nach dem Sommer etwas Rost abschütteln werden müssen
Alan Letang
„Es war klar, dass wir nach dem Sommer etwas Rost abschütteln werden müssen“, erklärte der Übungsleiter. Dessen Truppe durch Wurzer in Führung ging, danach aber Motor das Spiel überlies. Und sich – wie so oft in der Vorsaison – durch viele Strafen und unnötigen Fehlern selbst das Leben schwer machte. „Das muss uns natürlich bewusst sein, aber darüber bin ich derzeit nicht beunruhigt“, erklärte Letang.
Am Samstag steht der nächste Test bei Mountfield (Tch) an.
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