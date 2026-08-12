Bulls verlieren ersten Test in Tschechien mit 1:5

„Es war klar, dass wir nach dem Sommer etwas Rost abschütteln werden müssen“, erklärte der Übungsleiter. Dessen Truppe durch Wurzer in Führung ging, danach aber Motor das Spiel überlies. Und sich – wie so oft in der Vorsaison – durch viele Strafen und unnötigen Fehlern selbst das Leben schwer machte. „Das muss uns natürlich bewusst sein, aber darüber bin ich derzeit nicht beunruhigt“, erklärte Letang.