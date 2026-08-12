Siege für zwei der vier ÖVV-Teams zum EM-Start

Klinger-Schwestern zogen in Zwischenrunde ein

Die Klinger-Schwestern mussten sich den Deutschen Sandra Ittlinger/Anna-Lena Grüne 0:2 (-19,-19) beugen. Durch ein 2:0 (12,15) gegen die Ungarinnen Lilla Villam/Flora Kun zogen sie aber noch in die Zwischenrunde ein.