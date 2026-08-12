Siege für zwei der vier ÖVV-Teams zum EM-Start

Zwei der vier österreichischen Teams sind mit Erfolgen in die Beachvolleyball-EM in Stare Jablonki gestartet!
Timo Hammarberg/Tim Berger besiegten am Mittwoch die polnischen Lokalmatadore Piotr Kantor/Filip Lejawa glatt 2:0 (14,13), Philipp Waller/Moritz Pristauz gewannen gegen die Deutschen Paul Henning/Lukas Pfretzschner 2:0 (21,13).
Niederlagen setzte es in ihren ersten Gruppenspielen für Alexander Horst/Christoph Dressler sowie Dorina und Ronja Klinger. Horst/Dressler unterlagen den topgesetzten Schweden Jacob Hölting Nilsson/Elmer Andersson 0:2 (-22,-11).
Klinger-Schwestern zogen in Zwischenrunde ein
Die Klinger-Schwestern mussten sich den Deutschen Sandra Ittlinger/Anna-Lena Grüne 0:2 (-19,-19) beugen. Durch ein 2:0 (12,15) gegen die Ungarinnen Lilla Villam/Flora Kun zogen sie aber noch in die Zwischenrunde ein.
Für Hammarberg/Berger und Waller/Pristauz geht es am Donnerstag um den Gruppensieg bzw. den direkten Einzug ins Achtelfinale.
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