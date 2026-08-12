Supercup: PSG gegen Aston Villa, LIVE ab 21 Uhr

Vergangene Titel für Luis Enrique „irrelevant“

„Unsere Titel sind irrelevant, das ist Vergangenheit. Wir müssen nach vorne schauen und weiter gewinnen. Das ist aber sehr schwierig, weil es auf dem Level sehr viele Teams gibt, die die gleiche Ambition haben“, sagte PSG-Coach Luis Enrique. Man müsse daher alles richtig machen, um auf der Siegerstraße zu bleiben. „Das ist meine Motivation, Genie bin ich aber sicher keines“, betonte der Spanier. Die Aussicht darauf, die 58 Zentimeter große und 12,2 Kilogramm schwere Trophäe, wie nach dem Erfolg über Tottenham im Elfmeterschießen im vergangenen Jahr, stemmen zu dürfen, ist auch deshalb gut, da der Champions-League-Sieger in 12 der 13 jüngsten Supercup-Auflagen siegreich blieb.