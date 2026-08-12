Supercup: PSG gegen Aston Villa, LIVE ab 21 Uhr

Champions-League-Sieger gegen Europa-League-Champion: Paris Saint-Germain will in Salzburg den Supercup-Titel gegen Aston Villa verteidigen. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Für wenige Stunden blicken am Mittwoch (21.00 Uhr) Fußballinteressierte aus zumindest ganz Europa in Richtung Salzburg. In Wals-Siezenheim will Paris St. Germain wie im Vorjahr den UEFA-Supercup als Favorit für sich entscheiden. Aston Villa hofft mit Ex-LASK-Kicker Modou Keba Cisse auf den zweiten Triumph im europäischen „Prestigebewerb“ nach 1983. Auch PSG hat den Titel einmal gewonnen. Viele Stars werden wohl fehlen.
Weltfußballer Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Warren Zaire-Emery und Lucas Hernandez, die allesamt mit Frankreich bei der WM im Einsatz waren, sowie Marokkos Achraf Hakimi und der spanische Weltmeister Fabian Ruiz stiegen erst am Montag wieder ins Training ein. Ein Einsatz ist äußerst fraglich. Offen ist auch, ob Lucas Digne gleich Spielminuten bekommt. Der 33-jährige Außenverteidiger kehrte erst am Sonntag ausgerechnet von Aston Villa zum Team rund um Kapitän Marquinhos zurück, wo er bereits zwischen 2013 und 2015 gespielt hatte.
Vergangene Titel für Luis Enrique „irrelevant“
„Unsere Titel sind irrelevant, das ist Vergangenheit. Wir müssen nach vorne schauen und weiter gewinnen. Das ist aber sehr schwierig, weil es auf dem Level sehr viele Teams gibt, die die gleiche Ambition haben“, sagte PSG-Coach Luis Enrique. Man müsse daher alles richtig machen, um auf der Siegerstraße zu bleiben. „Das ist meine Motivation, Genie bin ich aber sicher keines“, betonte der Spanier. Die Aussicht darauf, die 58 Zentimeter große und 12,2 Kilogramm schwere Trophäe, wie nach dem Erfolg über Tottenham im Elfmeterschießen im vergangenen Jahr, stemmen zu dürfen, ist auch deshalb gut, da der Champions-League-Sieger in 12 der 13 jüngsten Supercup-Auflagen siegreich blieb.
Aston Villa verlor zudem neben Digne mit Morgan Rogers und Youri Tielemans wichtige Stützen. Rekord-Sommer-Zugang Johan Manzambi fällt wegen einer Knieverletzung noch Wochen aus. Jammern will Coach Unai Emery aber nicht. „Es ist fantastisch, sich mit dem besten Team der Welt zu messen und um einen weiteren Titel zu kämpfen“, sagte der Aston-Villa-Coach. Seine Truppe stehe vor einem „riesigen Test“ und habe die Chance, die Bekanntheit des eigenen Clubnamens in der Fußball-Welt weiter zu steigern.
Neuauflage von CL-Viertelfinale 2025
Das Duell ist eine Neuauflage des Champions-League-Viertelfinales 2025, in dem PSG nach einem Heim-3:1 und Auswärts-2:3 weitergekommen war. „Im Rückspiel damals haben wir gezeigt, dass wir ihr Level erreichen können. Das ist sehr wichtig für den Kopf. Wenn wir unsere Bestleistung abrufen, werden wir Chancen bekommen“, erläuterte Emery.
Für eine tolle Stimmung sollte bei der 51. Auflage des Events gesorgt sein, beide Teams haben ihr 7.000-Karten-Kontingent ausgeschöpft. Die Red Bull Arena ist mit 28.500 Zuschauern ausverkauft. Salzburg ist der 14. unterschiedliche Ausrichter in Folge, nachdem der Bewerb zuvor in Monaco stattgefunden hatte. Die Arena in Wals-Siezenheim steht so stark im Fokus wie zuletzt bei der EM 2008, wo dort drei Partien über die Bühne gegangen waren.
Historisch ist die Schiedsrichterbesetzung. Mit Omar Artan wird erstmals beim Supercup ein Nicht-Europäer als Spielleiter fungieren. Der Referee aus Somalia hätte bei der WM pfeifen sollen, ihm war allerdings die Einreise in die USA verweigert worden. Nun bekommt der 34-Jährige verspätet die Chance, sich auf großer Bühne zu beweisen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.