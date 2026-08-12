Curtis knackt Weltrekord über 50 m Rücken!

Liebmann verbesserte seinen eigenen Europarekord

David Popovici verfehlte die vor zwei Jahren bei Olympia in Paris vom Chinesen Pan Zhanle über 100 m gekraulten 46,40 um 0,16 Sekunden, der Rumäne holte aber seinen dritten Titel über diese Strecke in Folge. Der Ungar Hubert Kos wiederum war am Vortag im Semifinale über 200 m Rücken dem 17 Jahre alten Weltrekord des US-Amerikaners Aaron Peirsol von 1:51,92 Minuten auf 0,38 Sekunden nahegekommen, für Gold reichten ihm aber auch 1:53,08. Über 800 m Kraul verbesserte Johannes Liebmann in 7:37,59 seinen eigenen Europarekord, Sven Schwarz fixierte einen deutschen Doppelsieg.