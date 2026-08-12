Sonnenfinsternis & Co: Beeindruckt Sie das noch?

Faszination Sonne

Die Gestirne am Firmament faszinieren die Menschen schon seit jeher. Momente, in denen sich Sonne, Mond und Erde auf besondere Weise begegnen, haben schon vor Jahrtausenden Ehrfurcht ausgelöst. Lange bevor es moderne astrologische Instrumente gab, richteten Menschen ganze Bauwerke nach dem Lauf von Sonne und Mond aus. In Newgrange in Irland dringt zur Wintersonnenwende für wenige Minuten ein schmaler Lichtstrahl durch einen exakt platzierten Öffnungsschacht bis in die Grabkammer. Die Maya-Pyramide von Chichén Itzá zeigt beim Äquinoktium eine Schlange aus Licht und Schatten, die sich die Treppenstufen hinabschlängelt, und auch in Karnak in Ägypten fällt die Sonne zur Sonnenwende exakt durch die Achse des Tempels.

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Werden Sie die heutige Sonnenfinsternis beobachten oder lässt sie Sie kalt?

Welches Himmelsereignis hat Sie in Ihrem Leben am meisten fasziniert?

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