Über Zeitregel! Diessl sprintet ins Hürden-Finale

Österreichs Super-Talent Enzo Diessl hat die nächste Stufe auf seiner Erfolgsleiter in den Leichtathletik-Himmel erklommen! Der 22-Jährige stürmte bei der EM in Birmingham über 110 m Hürden mit 13,35 Sekunden dank der Zeitregel ins Finale um 22.47 Uhr. Nur vor 92 Jahren hatte zuvor ein Österreicher einmal bei einer EM den Hürden-Endlauf erreicht.
Die „Krone“ berichtet aus Birmingham!
Damit schrieb der Steirer also allein schon mit dem Einzug ins Finale ein großes Stück österreichische Leichtathletik-Geschichte. Ernst Leitner hatte bei der EM-Premiere in Turin 1934 über 110 m Hürden zwar das Semifinale überstanden, wurde dann aber im Endlauf disqualifiziert. Zur Erinnerung: Selbst der in Österreich eingebürgerte Olympiasieger Mark McKoy war bei Europameisterschaften nicht über den Vorlauf (1994 in Helsinki) hinausgekommen.
Großen Durchbruch geschafft
Jetzt aber hat Enzo Diessl, schon vor zwei Jahren in Rom im Semifinale, diesen großen Durchbruch geschafft. Er wurde in seinem Lauf zwar „nur“ Vierter, jedoch war dies der mit Abstand schnellste gewesen, so zog der Steirer als Gesamtfünfter in das Finale ein.
Europameister war er schon in der U20- und U23-Klasse, in Birmingham zog er aber auch erstmals in der Männer-Klasse in ein großes Finale ein. Durch seine hervorragenden Saisonleistungen war ihm dies auch zuzutrauen. Vor allem, nachdem er seine bei einem heftigen Trainingssturz zugezogene Schulterverletzung unglaublich schnell hatte wegstecken können. Danach lief es bei ihm nahezu perfekt.
In Zagreb mit 13,26 und in Banská Bystrica mit 13,25 brachte er sich in Hochform für die EM, näherte sich seiner persönlichen Bestzeit von 13,17 aus dem Vorjahr. Selbst der ÖLV-Rekord von Mark McKoy (13,14) rückte für Enzo Diessl immer mehr in den Blickpunkt. Von seinem Trainer-Gespann Beate Hochleitner und Christoph Ranz wurde er heuer gezielt und, wie man sieht, sehr erfolgreich für Birmingham aufgebaut.
Von Argentinien nach Leibnitz
Österreichs Leichtathletik kann von Glück sagen, dass Enzos Eltern von Argentinien aus (wo Enzo geboren wurde) mit Aufenthalten in Deutschland, Italien und China einst den Weg in die Steiermark gefunden hatten. Als Enzo sieben Jahre alt war, übersiedelte die Diessl-Familie nach Leibnitz. Dort wuchs der Bub auf und fand schnell seine Liebe zur Leichtathletik. Sein steter, aber unaufhaltsamer Aufstieg begann.
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