Über Zeitregel! Diessl sprintet ins Hürden-Finale

Europameister war er schon in der U20- und U23-Klasse, in Birmingham zog er aber auch erstmals in der Männer-Klasse in ein großes Finale ein. Durch seine hervorragenden Saisonleistungen war ihm dies auch zuzutrauen. Vor allem, nachdem er seine bei einem heftigen Trainingssturz zugezogene Schulterverletzung unglaublich schnell hatte wegstecken können. Danach lief es bei ihm nahezu perfekt.