Barca-Legende wird neuer Niederlande-Teamchef!

Der Spanier Xavi Hernandez übernimmt das Traineramt bei der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft!
Nach Verbandsangaben unterschrieb der 46-Jährige einen Vertrag bis inklusive der WM 2030. Der frühere Profi tritt die Nachfolge von Ronald Koeman an, der nach dem WM-Aus gegen Marokko zurückgetreten war.
„Bin ein Sohn des niederländischen Fußballs!“
Der Job sei „eine große Ehre“, sagte der frühere Mittelfeldspieler, der keine großen Eingewöhnungsprobleme sieht: „Da ich meine Ausbildung in der Akademie des FC Barcelona absolviert habe und unter anderem stark von Johan Cruyff und Rinus Michels beeinflusst wurde, fühle ich mich dem niederländischen Fußball besonders verbunden. Man könnte sagen, ich bin ein bisschen ein Sohn des niederländischen Fußballs.“
Welt- und Europameister als Spieler
Xavi wird sein Debüt als Bondscoach am 24. September im Nations-League-Heimspiel gegen Deutschland geben, wenn auch für Jürgen Klopp die Premiere als deutscher Bundestrainer ansteht. Als Trainer hatte Xavi von 2021 bis 2024 beim FC Barcelona gearbeitet, mit den Katalanen wurde er 2023 spanischer Meister. Als Spieler hatte er mit Barça deutlich mehr Erfolge gefeiert, holte unter anderem viermal die Champions League. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde Xavi Welt- und Europameister.
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