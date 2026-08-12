Barca-Legende wird neuer Niederlande-Teamchef!

Welt- und Europameister als Spieler

Xavi wird sein Debüt als Bondscoach am 24. September im Nations-League-Heimspiel gegen Deutschland geben, wenn auch für Jürgen Klopp die Premiere als deutscher Bundestrainer ansteht. Als Trainer hatte Xavi von 2021 bis 2024 beim FC Barcelona gearbeitet, mit den Katalanen wurde er 2023 spanischer Meister. Als Spieler hatte er mit Barça deutlich mehr Erfolge gefeiert, holte unter anderem viermal die Champions League. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde Xavi Welt- und Europameister.