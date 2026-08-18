Nach Zusammenbruch: Musiala meldet sich zu Wort

Nach seinem zweiten Zusammenbruch innerhalb weniger Tage hat sich Jamal Musiala auf Instagram zu Wort gemeldet und die Hintergründe erklärt.
„Ich verstehe, dass sich viele von euch Sorgen machen. Diese Sorge möchte ich euch heute nehmen und euch dazu etwas erklären“, beginnt Musiala sein Statement auf Instagram.
Dann erklärt der 23-Jährige die Hintergründe: „Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind.“ Bedeutet der Deutsche leidet unter kurzen, plötzlichen Bewusstseinsaussetzern.
Musiala versucht zu beruhigen
Nachdem der Bayern-Star bereits am Samstag im Telekom Cup gegen RB Leipzig auf dem Platz zusammengebrochen war, ging er auch am Dienstag gegen Heidenheim ohne Fremdeinwirkung zu Boden. „Ich weiß, dass diese auf den ersten Blick scary wirken – für mich sind sie aber aktuell Teil meines Alltags. Ich bin diesbezüglich in bester medizinischer Behandlung und sehr optimistisch. Der FC Bayern und mein privates Umfeld sind immer an meiner Seite und unterstützen mich auf diesem Weg“, versucht der DFB-Teamspieler zu beruhigen.
Gegen Heidenheim zu spielen, war sein eigener Entschluss, stellt der Offensivspieler schließlich noch klar: „Wichtig ist, es besteht kein darüberhinausgehendes gesundheitliches Risiko. In enger Abstimmung und in regelmäßigem Austausch mit den Experten ist es mein persönlicher Wunsch gewesen, mich der Herausforderung zu stellen und mit der Freigabe der neurologischen Fachärzte mich weiter dem zu widmen, was mir bei der Genesung am meisten hilft: Einfach meinen Alltag zu leben und meiner Passion Fußball zu spielen weiter nachzugehen.“
Unmittelbar nachdem Musiala nach seinem erneuten Zusammenbruch im Testspiel gegen Heidenheim in die Kabine gebracht worden ist, meldete sich bereits Bayern-Sportvorstand Max Eberl etwas kryptisch zu Wort und betonte: „Jamal wird sich in absehbarer Zeit dazu melden. Wir wussten und wissen Bescheid. Jamal wird sich äußern.“ Nun also herrscht Klarheit!
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