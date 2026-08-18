Nach Zusammenbruch: Musiala meldet sich zu Wort

Gegen Heidenheim zu spielen, war sein eigener Entschluss, stellt der Offensivspieler schließlich noch klar: „Wichtig ist, es besteht kein darüberhinausgehendes gesundheitliches Risiko. In enger Abstimmung und in regelmäßigem Austausch mit den Experten ist es mein persönlicher Wunsch gewesen, mich der Herausforderung zu stellen und mit der Freigabe der neurologischen Fachärzte mich weiter dem zu widmen, was mir bei der Genesung am meisten hilft: Einfach meinen Alltag zu leben und meiner Passion Fußball zu spielen weiter nachzugehen.“