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Die ersten Details

Jetzt ist es fix! Barca holt Spanien-Kapitän Rodri

La Liga
18.08.2026 19:41
Rodri ist jetzt offiziell Spieler des FC Barcelona.
Rodri ist jetzt offiziell Spieler des FC Barcelona.(Bild: AFP/LLUIS GENE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Tinte ist trocken! Rodri wechselt von Manchester City zum FC Barcelona. Die Katalanen greifen für den Kapitän der spanischen Fußball-Nationalmannschaft tief in die Tasche. Auch die Vertragslaufzeit steht fest. 

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Endlich ist es offiziell! Die Transfersaga um Rodri ist beendet. Nachdem sich der Abschied des Spaniers bei Manchester City angekündigte schien sich zunächst Real Madrid die Zusage zu sichern. Doch dann grätschte ausgerechnet der große Konkurrent aus Barcelona dazwischen. 

Rodri offiziell präsentiert
Nach langem Feilschen herrscht nun endlich Klarheit. Der Weltmeister wurde am Dienstag von den Katalanen präsentiert. Die Ablöse beträgt 60 Millionen Euro, anhand von Bonuszahlungen kann der Betrag noch auf 75 Millionen ansteigen. 

Damit wurde der 30-Jährige zum fünftteuersten Ü-30-Transfer der Fußball-Geschichte. Bei Barca hat der ehemalige Ballon-d‘Or-Sieger einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Mit Manchester City hatte der Spanier seit seinem Wechsel von Atletico Madrid 2019 als Mittelfeldlenker zwölf Titel gewonnen. 

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