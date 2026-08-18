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Was die stille Gefahr im Alter reduzieren kann

Oberösterreich
18.08.2026 17:00
Yoga, Pilates oder einfache Dehnungsübungen helfen, die Beweglichkeit zu erhalten.
Yoga, Pilates oder einfache Dehnungsübungen helfen, die Beweglichkeit zu erhalten.(Bild: David L/peopleimages.com – stock.adobe.com)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Wer auch im Alter beweglich bleibt, gewinnt ein enormes Stück Lebensqualität. Welche Sportarten beziehungsweise Übungen empfohlen werden, worauf man achten sollte und wie man die Knochengesundheit fördern kann, die „Krone“ fragte bei einer Physiotherapeutin nach.

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Eine funktionelle Beweglichkeit ist im Alter von besonderer Bedeutung, da sie die Voraussetzung für die sichere und selbstständige Bewältigung alltäglicher Bewegungen wie Gehen, Treppensteigen, Aufstehen oder Anziehen schafft. „Sie verbessert Haltung, Gleichgewicht und Koordination und ist damit ein wesentlicher Bestandteil der Sturzprophylaxe, da sie das Risiko für Stürze und daraus resultierende Verletzungen deutlich reduziert. Weiters trägt eine gute Beweglichkeit dazu bei, Schmerzen vorzubeugen, die körperliche Leistungsfähigkeit zu erhalten und die Lebensqualität sowie die Unabhängigkeit bis ins hohe Alter zu sichern“, erklärt Physiotherapeutin Julia Wolf. Gerade das Krafttraining ist laut der Expertin wichtig. Denn dieses fördert die Knochendichte und kann Osteoporose – eine Erkrankung, bei der die Knochen an Dichte und Stärke verlieren – entgegenwirken. Der Knochen besteht im Inneren aus einem schwammartigen Netzwerk feiner Knochenbälkchen, der sogenannten Spongiosa. Außen liegt eine kompaktere, dichtere Schicht.

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