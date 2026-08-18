Mann flüchtet nach TikTok-Challenge aus Spital

Die Polizei warnte angesichts des aktuellen Falls ausdrücklich vor gefährlichen Mutproben im Internet. Eltern sollen regelmäßig mit ihren Kindern über die Gefahren solcher Social-Media-Challenges sprechen, um das Risiko zu erkennen. Zudem sollten sie außerdem vermitteln, dass sie solche Inhalte nicht teilen sollten, damit auch andere Jugendliche dem Trend nicht folgen und gefährdet werden. Ob der 23-Jährige im aktuellen Fall wirklich einer TikTok-Challenge zum Opfer fiel, ging aus der Polizeimeldung nicht eindeutig hervor.