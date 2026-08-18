Paracetamol-Überdosis
Mann flüchtet nach TikTok-Challenge aus Spital
Ein junger Deutscher ist wohl wegen einer lebensgefährlichen Mutprobe auf TikTok im Krankenhaus gelandet. Doch ehe ihn die Ärzte nach einer Überdosis Paracetamol behandeln konnten, verschwand der 23-Jährige aus dem Spital – die Polizei musste den Patienten suchen.
Der junge Mann hatte sich am Freitagabend in die Würzburger Uniklinik begeben und erklärt, er habe eine große Menge Paracetamol eingenommen. Doch noch bevor der Patient behandelt werden konnte, war er aus dem Krankenhaus wieder verschwunden. Die Exekutive wurde verständigt, die sich auf die Suche nach dem 23-Jährigen machte.
Lebensgefährliche Organschäden möglich
„Das Ausbleiben einer Behandlung könne laut des behandelnden Arztes zu lebensgefährlichen Organschäden führen“, erklärte die Polizei die dramatische Lage. Gemeinsam mit Spitalmitarbeitern durchsuchten sie unter anderem das Klinikgebäude. Glücklicherweise konnte der Abgängige rasch gefunden und behandelt werden.
Beim Patienten habe es Hinweise auf eine mögliche psychische Ausnahmesituation gegeben, teilte die Polizei weiter mit. Der 23-Jährige werde deshalb psychologisch begutachtet und eine Unterbringung überprüft.
Überdosis kann binnen zwei Tagen zum Tod führen
Seit Längerem warnen Experten vor einer gefährlichen TikTok-Challenge, bei der dazu aufgerufen wird, große Mengen des Schmerzmittels Paracetamol einzunehmen. Bei einer Überdosierung wirkt dieses wie ein hochgradiges Gift, das innerhalb von zwei Tagen zu einem akuten Leberversagen und damit zum Tod führen kann. Der Körper ist dann nicht mehr in der Lage, die Schadstoffe abzubauen.
Die Polizei warnte angesichts des aktuellen Falls ausdrücklich vor gefährlichen Mutproben im Internet. Eltern sollen regelmäßig mit ihren Kindern über die Gefahren solcher Social-Media-Challenges sprechen, um das Risiko zu erkennen. Zudem sollten sie außerdem vermitteln, dass sie solche Inhalte nicht teilen sollten, damit auch andere Jugendliche dem Trend nicht folgen und gefährdet werden. Ob der 23-Jährige im aktuellen Fall wirklich einer TikTok-Challenge zum Opfer fiel, ging aus der Polizeimeldung nicht eindeutig hervor.
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