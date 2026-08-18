Vom grünen Feindbild zum violetten Volkshelden

Raphael Holzhauser kickte als Aktiver in Deutschland, der Schweiz, Luxenburg, Malta und natürlich in Österreich. Am besten gefiel es ihm aber in Belgien, wo es den 33-Jährigen im Sommer als Spielertrainer zu Sechstligist KSK Beveren zog ...
Wobei sein Lebensmittelpunkt schon längst dort liegt. Partnerin, Haus und Freunde sind seit Jahren im Land der „roten Teufel“. „Ich habe dort mehr Freunde als in Österreich. Während ich bei Gloggnitz war, bin ich quasi wöchentlich hin geflogen“, erzählt der zweifache Teamspieler.
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