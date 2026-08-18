Tornado riss in Oberösterreich Hausdächer weg

Wie die „Krone“ bereits berichtete, wütete in Eferding (Oberösterreich) am Montagabend ein heftiger Sturm. Jetzt steht fest: Bei dem Unwetter soll es sich um einen Tornado gehandelt haben. Dieser deckte in einer Gemeinde sogar mehrere Hausdächer ab.
Am Montagnachmittag zogen plötzlich heftige Sturmböen durch Oberösterreich. In mehreren Ortschaften stürzten Bäume um, auch mehrere Häuser trugen starke Schäden davon.
Unwetter war wohl ein Tornado
Bei dem Unwetter soll es sich höchstwahrscheinlich um einen Tornado gehandelt haben, wie ein Wetterexperte der GeoSphere Austria gegenüber dem ORF erklärte. Bei dem Phänomen würde lokal sehr starker Wind auftreten, der große Schäden in einem begrenzten Bereich verursache.
Kapelle brannte
In Herzogsdorf setzte ein Blitzschlag einen Baum in Brand, eine nahestehende Kapelle wurde ebenfalls in Brand gesetzt. Der Schaden konnte dank eines raschen Löscheinsatzes der Feuerwehr Neisserling aber in Grenzen gehalten werden.
Hunderte Haushalte ohne Strom
In Steyr waren durch den Tornado rund 900 Haushalte vorübergehend ohne Strom. Der Linz AG zufolge gab es auch im Bereich Lichtenberg, Kirchschlag, Glasau und Hellmonsödt Ausfälle. Servicetechniker waren unter Hochdruck darum bemüht, die Schäden so schnell wie möglich wieder zu beheben.
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