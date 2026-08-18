Warum resolute Oma noch nicht befragt worden ist

Ein Nachbarschaftsstreit zwischen einer Pensionistin und einem Iraker war in Linz völlig eskaliert. Die 80-jährige Frau soll den Kontrahenten nach einer Spuckattacke mit einem Müllsack attackiert haben. Daraufhin wurde sie von der Polizei weggewiesen, durfte vorübergehend nicht mehr zurück in ihre Wohnung. Befragt wurde sie noch nicht. Warum nicht?