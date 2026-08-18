Platzsturm! Fan grätscht Italien-Kicker böse um

Das hätte böse enden können. Juventus- und Italien-Verteidiger Federico Gatti wurde im Zuge eines Platzsturms beim Testspiel gegen die zweite Mannschaft der „Alten Dame“ böse von einem eigenen Fan umgegrätscht.
Der Platzsturm der Fans ist nämlich bereits seit 67 Jahren Tradition beim internen Freundschaftsspiel zwischen Juventus Turin und der zweiten Mannschaft Juventus Next Gen. Hunderte Fans stürmten energisch auf das Spielfeld, einer war dabei etwas zu fahrlässig, rutschte aus und traf den Verteidiger in der Kniekehle und brachte ihn zu Boden – ein „Killer Tackling“, wie die italienische „Gazzetta dello Sport“ befand.
Spiel nicht fortgeführt
Dem Italiener passierte bei dem „Foul“ glücklicherweise nichts. Er wirkte kurz perplex, stand jedoch sofort wieder auf und verschwand mit den restlichen Spielern in der Kabine – das Spiel wurde danach nicht mehr fortgesetzt.
„Hätten gerne länger gespielt“
„Wir hätten gerne ein bisschen länger gespielt“, bemerkte Trainer Luciano Spalletti nach dem frühen Spielende. „Sie hätten in der 85. oder 90. Minute das Spielfeld betreten und mehr von der Show genießen können“, so der Italiener. Die erste Mannschaft ging als Sieger vom Platz, besiegte die Youngsters mit 2:0.
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