Platzsturm! Fan grätscht Italien-Kicker böse um

Der Platzsturm der Fans ist nämlich bereits seit 67 Jahren Tradition beim internen Freundschaftsspiel zwischen Juventus Turin und der zweiten Mannschaft Juventus Next Gen. Hunderte Fans stürmten energisch auf das Spielfeld, einer war dabei etwas zu fahrlässig, rutschte aus und traf den Verteidiger in der Kniekehle und brachte ihn zu Boden – ein „Killer Tackling“, wie die italienische „Gazzetta dello Sport“ befand.