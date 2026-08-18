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Gewerschafter Binder:

„Wer keine Lehrlinge ausbildet, soll zahlen!“

Wirtschaft
18.08.2026 16:03
Produktionsgewerkschafter Reinhold Binder will die Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen.
Produktionsgewerkschafter Reinhold Binder will die Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen.(Bild: PRO-GE)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Die österreichische Wirtschaft schreit nach Fachkräften, doch der Nachwuchs bleibt aus. Für Reinhold Binder, den Chef der Produktionsgewerkschaft PRO-GE, ist das kein Schicksal, sondern hausgemachtes Versagen. Seine Botschaft an die Unternehmen: Wer nicht ausbildet, muss bluten - und zwar finanziell.

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