„Wer keine Lehrlinge ausbildet, soll zahlen!“

Die österreichische Wirtschaft schreit nach Fachkräften, doch der Nachwuchs bleibt aus. Für Reinhold Binder, den Chef der Produktionsgewerkschaft PRO-GE, ist das kein Schicksal, sondern hausgemachtes Versagen. Seine Botschaft an die Unternehmen: Wer nicht ausbildet, muss bluten - und zwar finanziell.