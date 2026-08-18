Steigende Kosten verhageln Xiaomi die Bilanz

Handy-Absatz eingebrochen

Weil das Unternehmen die gestiegenen Kosten an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterreichte, brach der Handy-Absatz im Berichtszeitraum um 26 Prozent auf 31,2 Millionen Geräte ein. Gleichzeitig sank die Gewinnmarge um etwa ein Viertel auf 8,5 Prozent.