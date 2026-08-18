Freund war bei Tod dabei und völlig gefühlskalt

Als die Rettungskräfte um Panettieres Leben kämpften, soll Zach „sehr emotional“ gewesen sein berichtet „NBC News“. Bei Brian seien hingegen kaum Gefühle zu erkennen gewesen, hieß es weiter. Umso brisanter diskutiert man derzeit seine Rolle in der Tragödie. Derzeit werde er jedoch nicht als Verdächtiger geführt. Die Obduktion und weitere Untersuchungen sollen mehr darüber ans Licht bringen, was in den letzten Stunden vor dem Tod Panettieres tatsächlich passiert ist.