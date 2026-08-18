Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hayden Panettiere

Freund war bei Tod dabei und völlig gefühlskalt

Stars & Society
18.08.2026 19:48
Hayden Panettiere wurde mit ihrer Rolle in der Serie „Heroes“ zum Star.
Hayden Panettiere wurde mit ihrer Rolle in der Serie „Heroes“ zum Star.(Bild: AFP/ROBYN BECK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sie starb mit nur 36 Jahren: Nach dem Tod von Hayden Panettiere werden immer mehr Details bekannt. Nun sickerte durch, dass ihr On-off-Freund Brian Hickerson gemeinsam mit seinem Bruder Zach dabei gewesen sein soll, als die Schauspielerin aus dem Leben schied. Und dieser hat eine heftige Vorgeschichte …

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Sonntagnachmittag wurde die beliebte Darstellerin tot in einem Wohnkomplex in Greenville (South Carolina) entdeckt. Die mehrjährige Beziehung zu Hickerson galt als schwierig und sorgte mehrmals für Schlagzeilen. Immer wieder kam es zu Trennungen und anschließenden Versöhnungen, auch gab es gegen den 37-Jährigen in der Vergangenheit ein Ermittlungsverfahren wegen häuslicher Gewalt an der Schauspielerin.

Als die Rettungskräfte um Panettieres Leben kämpften, soll Zach „sehr emotional“ gewesen sein berichtet „NBC News“. Bei Brian seien hingegen kaum Gefühle zu erkennen gewesen, hieß es weiter. Umso brisanter diskutiert man derzeit seine Rolle in der Tragödie. Derzeit werde er jedoch nicht als Verdächtiger geführt. Die Obduktion und weitere Untersuchungen sollen mehr darüber ans Licht bringen, was in den letzten Stunden vor dem Tod Panettieres tatsächlich passiert ist.

Brian Hickerson (links unten) und Bruder Zach (rechts unten):

Notruf wegen eines „Herzstillstandes“
Wie die Polizei Anfang der Woche bestätigte, wurden Sonntagmittag Beamte und Sanitäter zu einem Apartment-Komplex in Greenville gerufen, da eine Frau „nicht ansprechbar“ war. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um Hayden Panettiere gehandelt hatte.

Lesen Sie auch:
Hayden Panettiere sprach in einem Interview wenige Monate vor ihrem Tod über eine rätselhafte ...
Gesundheits-Schock!
Panettiere sprach vor Tod über rätselhafte Lähmung
18.08.2026
„Tieftraurig“
Klitschko trauert um seine Ex Hayden Panettiere
18.08.2026

Im Notruf sowie in den Funkmitschnitten der Einsatzkräfte war zu diesem Zeitpunkt von einem Herzstillstand sowie einer mutmaßlichen Überdosis die Rede. Woran die 36-Jährige am Sonntag tatsächlich starb, das wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. „Todesursache und Todesart stehen noch aus, bis weitere Untersuchungen und zusätzliche Analysen abgeschlossen sind“, hieß es dazu aus der Gerichtsmedizin.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
18.08.2026 19:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Jürgen Drews bei einem Auftritt mit Ehefrau Ramona im letzten Jahr. Bei einer Klassik-Gala in ...
„Eigentlich noch fit“
Jürgen Drews zeigte sich erstmals mit Rollator
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit ...
Foto-Premiere
Hier zeigt Taylor Swift erstmals ihren Ehering!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
238.952 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
167.571 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
108.302 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1077 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1043 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
924 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Mehr Stars & Society
Rückkehr nach Augen-OP
Philipp Jelinek: „Ja, natürlich hatte ich Angst“
Hayden Panettiere
Freund war bei Tod dabei und völlig gefühlskalt
Konzerte in Russland?
Kanye West träumt von Treffen mit Kremlchef Putin
Annäherungsversuche
Prinz Harry sucht wieder die Nähe nach Hause
Turtel-Pics aus Urlaub
Hamilton kann Finger nicht von Kims Kurven lassen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf