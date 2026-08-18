AK gehackt: Daten aus Salzburg eventuell betroffen

Die AK empfiehlt ihren Mitgliedern, in den kommenden Wochen besonders aufmerksam zu sein. Kriminelle könnten versuchen, mittels der postalischen Adressen an weitere Daten wie Bankverbindung oder Telefonnummer zu kommen. „Die Arbeiterkammer Salzburg sendet niemals Schreiben aus, in denen sie um Ergänzung von persönlichen Daten ersucht. Wir kontaktieren unsere Mitglieder aktuell auch nicht zu etwaigen Auszahlungen von Bonusaktionen, Gewinnspielen oder Ähnlichem“, erläuterte Stöckl.