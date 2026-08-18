„Die Kleinen haben immer gesungen und getanzt“

Schock und tiefe Trauer im steirischen Kumberg: Ein 37-Jähriger stach mit einem Küchenmesser auf seine Tochter (8) ein. Sie starb im Spital. Niemand kann sich erklären, warum es zu der Wahnsinnstat kam. Wer war die Familie, in der es zu dieser Horrortat kam?
„So etwas kennt man nur aus dem Fernsehen – dass das bei uns im Ort passiert, ist einfach unfassbar.“ Mit „bei uns im Ort“ meint Vizebürgermeisterin Alexandra Pirker das schmucke Kumberg, eine 15 Kilometer nordöstlich der Landeshauptstadt Graz mitten im oststeirischen Hügelland gelegene Marktgemeinde. Kirche, Cafés, Bibliothek, 4000 Einwohner: Hier, in der ländlichen Idylle, kennt jeder jeden. Gewalttaten? „Gibt’s bei uns normalerweise nicht“, sagen drei Herren, die am Marktplatz ihren Kaffee trinken.
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