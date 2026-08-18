Korbanlagen wurden mit Abrissarbeiten finanziert

„Ich bin positiv aufgeregt, es ist auch für mich in dieser Rolle eine neue Situation“, sagt Stefan Grassegger. Denn für den langjährigen auf internationalem Top-Niveau agierenden Co-Trainer beginnt der neue „Lebensabschnitt“ namens Swans-Headcoach. Erstmals in seiner Karriere übernimmt der 36-Jährige die Führungsrolle. Gestern gab’s ein erstes Meeting mit der Mannschaft um die Neuzugänge Chase Paar (Center/25), Coltie Young (Guard/23), Derek Moore (Forward/22), Cory Wells (Forward/25) und Dogus Demirel (Forward/21).