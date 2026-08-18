Korbanlagen wurden mit Abrissarbeiten finanziert

Basketball-Aushängeschild Gmunden legt mit Neo-Trainer Stefan Grassegger wieder los. Zuvor waren bereits die Swans-Funktionäre um Finanzboss Harald Stelzer und etliche Helferlein gegen „Bezahlung“ der Stadt im Einsatz.
„Ich bin positiv aufgeregt, es ist auch für mich in dieser Rolle eine neue Situation“, sagt Stefan Grassegger. Denn für den langjährigen auf internationalem Top-Niveau agierenden Co-Trainer beginnt der neue „Lebensabschnitt“ namens Swans-Headcoach. Erstmals in seiner Karriere übernimmt der 36-Jährige die Führungsrolle. Gestern gab’s ein erstes Meeting mit der Mannschaft um die Neuzugänge Chase Paar (Center/25), Coltie Young (Guard/23), Derek Moore (Forward/22), Cory Wells (Forward/25) und Dogus Demirel (Forward/21).
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