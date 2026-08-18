PL-Chef: FIFA drückte „Selbstzerstörungsknopf“

Seiner Ansicht nach sollte die FIFA generell niemals in Erwägung ziehen, „Anteile an der Weltmeisterschaft zu verkaufen. Sie ist eine gemeinnützige Organisation. Sie sollte diesen Wettbewerb eigentlich treuhänderisch für die Zukunft des Fußballs verwalten.“ Der Geschäftsführer der Premier League äußerte die Hoffnung, dass sich nun ein „Kandidat der Einheit“ finden möge, um gemeinsam positive Veränderungen beim Weltverband voranzutreiben. Bisher gibt es noch keinen Gegenkandidaten für Infantino, der das Amt seit 2016 innehat und erneut kandidieren will. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 18. November.