Schwer wie ein Baby
Ärzte entfernen Patienten 3,1-Kilo-Stein aus Blase
Was zunächst wie eine Begleiterscheinung einer anderen Erkrankung wirkte, entpuppte sich als außergewöhnlicher medizinischer Fall: Ärzte in Sri Lanka haben einem 55-jährigen Mann einen Blasenstein entfernt, der unglaubliche 3,1 Kilogramm wog. Der Brocken war damit so schwer wie ein Baby und etwa so groß wie ein Straußenei.
Der Eingriff wurde vergangene Woche in einem Krankenhaus in Trincomalee im Osten Sri Lankas durchgeführt. Der 55-Jährige war ursprünglich nach einem Schlaganfall in das Krankenhaus aufgenommen worden. Während seiner Behandlung bemerkten die Ärzte aber, dass er Schwierigkeiten beim Wasserlassen hatte.
Bei weiteren Untersuchungen entdeckten sie dann den Stein in seiner Harnblase. Umgehend entfernten die Mediziner schließlich den außergewöhnlich großen Fremdkörper.
Herausoperierter Stein ist rekordverdächtig
Wie die britische BBC berichtet, könnte es sich um den größten jemals dokumentierten und operativ entfernten Blasenstein handeln. „Nach den verfügbaren Aufzeichnungen ist dies der größte jemals dokumentierte und durch eine Operation entfernte Blasenstein“, sagte der leitende Chirurg Prahalahan Balakrishnan gegenüber dem Sender. Der Patient befinde sich in „sehr guter gesundheitlicher Verfassung“.
Der Mann bleibt laut den Ärzten weiterhin im Krankenhaus und wird wegen seiner anderen gesundheitlichen Probleme behandelt. Der Blasenstein dürfte nach Einschätzung von Balakrishnan bereits seit etwa fünf bis zehn Jahren in der Blase des Patienten gewesen sein.
Ab vier Zentimetern gelten Steine als riesig
Blasensteine entstehen, wenn Mineralien im Urin kristallisieren und sich zu festen Ablagerungen verbinden. Häufig treten sie auf, wenn sich die Blase nicht vollständig entleert. Der verbleibende, konzentrierte Urin kann dann zur Bildung von Kristallen führen.
Sehr kleine Blasensteine, die etwa die Größe von Sandkörnern haben, können den Körper von selbst verlassen. Steine mit einer Größe von mehr als einem Zentimeter können hingegen den Harnfluss blockieren und einen medizinischen Eingriff erforderlich machen. Ab einer Größe von vier Zentimetern gelten Blasensteine als riesig.
Bisheriger Rekord lag bei 1,9 Kilo
Der bisher im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnete größte Blasenstein wurde 2003 einem Patienten in Brasilien entfernt. Er wog 1,9 Kilogramm und war 17,9 Zentimeter lang. Der nun in Sri Lanka entfernte Stein brachte dagegen 3,1 Kilogramm auf die Waage. Er war rund 17 Zentimeter lang.
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