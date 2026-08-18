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Besonderer Wechsel

Hat noch Bock! Ex-ÖFB-Teamkicker findet neuen Klub

Fußball International
18.08.2026 20:28
Auch mit 39 Jahren hat Martin Harnik noch Bock auf Fußball!
Auch mit 39 Jahren hat Martin Harnik noch Bock auf Fußball!(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auch mit 39 Jahren hat Martin Harnik noch Bock auf Fußball! Der ehemalige ÖFB-Teamspieler hat sich nun dem Hamburger Oberliga-Klub HT 16 angeschlossen. Der neue Verein des Österreichs blickt auf eine besondere Historie zurück. 

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Auf insgesamt 68 Einsätze im ÖFB-Dress kann Harnik zurückblicken, war zudem in Deutschland etwa für Werder Bremen, den VfB Stuttgart und den Hamburger SV tätig. Seine Profikarriere hat er aber schon seit einiger Zeit beendet – die Lust auf Fußball ist aber nie verflogen.

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So war er zuletzt bereits als Spielertrainer bei TuS Dassendorf in der Oberliga Hamburg engagiert. Seit diesem Sommer ist dort aber Schluss und Harnik hat sich nach einer neuen Herausforderung umgeschaut. Fündig wurde er schließlich bei einem besonderen Verein. 

„Aus Spaß an der Freude“
Sein neuer Klub HT 16 ist nämlich der älteste, durchgehend aktive Turn- und Sportverein der Welt. Dessen Präsident Ahmet Sahin und weitere Vereinsmitglieder kennen Harnik zudem schon aus Jugendtagen – haben dort schon zusammen gekickt. 

„Martin möchte einfach aus Spaß an der Freude bei uns kicken. Außerdem freuen wir uns auf seine wertvollen Impulse für unsere jungen Spieler, die von einem gestandenen Spieler wie ihm sicher eine Menge lernen können“, erklärte Sahin dem „Hamburger Abendblatt“. Der Vertrag des ehemaligen ÖFB-Teamspielers läuft vorerst ein Jahr. 

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