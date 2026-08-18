Hat noch Bock! Ex-ÖFB-Teamkicker findet neuen Klub

„Martin möchte einfach aus Spaß an der Freude bei uns kicken. Außerdem freuen wir uns auf seine wertvollen Impulse für unsere jungen Spieler, die von einem gestandenen Spieler wie ihm sicher eine Menge lernen können“, erklärte Sahin dem „Hamburger Abendblatt“. Der Vertrag des ehemaligen ÖFB-Teamspielers läuft vorerst ein Jahr.