Philipp Jelinek: „Ja, natürlich hatte ich Angst“

Diagnose Netzhautriss

Bis vor eineinhalb Monaten. Plötzlich hieß es da nämlich „rien ne va plus“ nach der Diagnose Netzhautriss im rechten Auge. „Da schluckst du einmal“, so Jelinek, der seit dieser Woche voll da ist. „Gut drei Stunden, nachdem ich es erfahren hatte, wurde ich bereits operiert. Mit Lokalanästhesie – du bekommst quasi offenen Auges mit, was mit dir passiert“, sagt er und gibt freimütig zu: „Ja, natürlich hatte ich Angst. Weil da merkt man, wie es eigentlich tatsächlich ist, wenn man eines seiner Sinnesorgane plötzlich nicht mehr hat.“