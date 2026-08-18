Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rückkehr nach Augen-OP

Philipp Jelinek: „Ja, natürlich hatte ich Angst“

Adabei Österreich
18.08.2026 20:00
Philipp Jelinek ist wieder zurück! Nach seiner Zwangspause sagt er: „Gute Gesundheit zu haben, ...
Philipp Jelinek ist wieder zurück! Nach seiner Zwangspause sagt er: „Gute Gesundheit zu haben, ist nicht selbstverständlich.“(Bild: Imre Antal)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

krone.tv-Star und „Vorturner der Nation“ Philipp Jelinek ist zurück. Täglich ab 09.05 Uhr am Bildschirm bei krone.tv, musste er nach einem Netzhautriss eineinhalb Monate Pause machen. Ein Gespräch über Angst, Demut und die Gewissheit, dass es nicht selbstverständlich ist, gute Gesundheit zu haben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Stillhalten ist nicht so seine Sache. Der Mann ist immer in Bewegung. Täglich ist Philipp Jelinek auf den heimischen Bildschirmen via krone.tv zu sehen – als „Vorturner der Nation“ gibt der 58-jährige Niederösterreicher von Montag bis Sonntag immer ab 9.05 Uhr mit „Philipp bewegt“ den Fitness-Takt vor.

Diagnose Netzhautriss
Bis vor eineinhalb Monaten. Plötzlich hieß es da nämlich „rien ne va plus“ nach der Diagnose Netzhautriss im rechten Auge. „Da schluckst du einmal“, so Jelinek, der seit dieser Woche voll da ist. „Gut drei Stunden, nachdem ich es erfahren hatte, wurde ich bereits operiert. Mit Lokalanästhesie – du bekommst quasi offenen Auges mit, was mit dir passiert“, sagt er und gibt freimütig zu: „Ja, natürlich hatte ich Angst. Weil da merkt man, wie es eigentlich tatsächlich ist, wenn man eines seiner Sinnesorgane plötzlich nicht mehr hat.“

„Gute Gesundheit zu haben, ist nicht selbstverständlich“, sagt Jelinek im Gespräch mit ...
„Gute Gesundheit zu haben, ist nicht selbstverständlich“, sagt Jelinek im Gespräch mit „Krone“-Unterhaltungschef Norman Schenz.(Bild: Imre Antal)

Sonst ständig in Bewegung, musste er danach in der Zeit der Genesung oft einfach nur stillhalten: „Ich gebe schon zu, mir ist das nicht leicht gefallen und natürlich war ich auch geknickt. Da ist schon das eine oder andere Mal eine Träne bei mir geflossen.“

Mehr Demut und Dankbarkeit
Mittlerweile ist der Heilungsprozess abgeschlossen. Nur noch am unteren Teil des rechten Auges sieht man stark sichtbare, rote Adern als Spuren der vergangenen Wochen. Die fasst Jelinek für sich im „Krone“-Gespräch zusammen: „Es lehrt dich nämlich, ein bisschen mehr demütig zu sein. Und dankbar. Denn gute Gesundheit zu haben, ist nicht selbstverständlich.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
18.08.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Jürgen Drews bei einem Auftritt mit Ehefrau Ramona im letzten Jahr. Bei einer Klassik-Gala in ...
„Eigentlich noch fit“
Jürgen Drews zeigte sich erstmals mit Rollator
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit ...
Foto-Premiere
Hier zeigt Taylor Swift erstmals ihren Ehering!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
238.952 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
167.571 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
108.302 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1077 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1043 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
924 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Mehr Adabei Österreich
Rückkehr nach Augen-OP
Philipp Jelinek: „Ja, natürlich hatte ich Angst“
Krone Plus Logo
Tod nicht das Problem
Messner spricht über Älterwerden und das Sterben
Nach Krebsdiagnose
Jazz Gitti: Keine Hinweise auf Metastasen!
Fanliebe am Gipfel
Die Juzis feierten hoch über dem Zillertal
Sängerin im Wordrap
Erster Kuss und Modesünden: Vanessa Mai packt aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf