Zwischen Denkmalschutz und Barrierefreiheit

Die Neugestaltung der Innsbrucker Altstadt ist inzwischen mehr als ein Jahr abgeschlossen. Doch gerade für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen fehlen nach wie vor wichtige Orientierungshilfen vor Ort. Das geplante Bodenleitsystem wurde bis heute nicht realisiert. Warum nicht?
Wir erinnern uns: Auf die Erneuerung der Leitungsinfrastruktur in den Jahren 2020/21 folgte eine umfassende Neugestaltung der Pflasteroberflächen in der Innsbrucker Altstadt. Fünf Jahre später, im Juli 2025, wurde dann eines der größten innerstädtischen Gestaltungs- und Infrastrukturprojekte abgeschlossen. Rund 7500 Quadratmeter Fläche wurden mit dem Naturgestein Luserna-Gneis im Passé-Verband gepflastert.
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