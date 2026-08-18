Zwischen Denkmalschutz und Barrierefreiheit

Wir erinnern uns: Auf die Erneuerung der Leitungsinfrastruktur in den Jahren 2020/21 folgte eine umfassende Neugestaltung der Pflasteroberflächen in der Innsbrucker Altstadt. Fünf Jahre später, im Juli 2025, wurde dann eines der größten innerstädtischen Gestaltungs- und Infrastrukturprojekte abgeschlossen. Rund 7500 Quadratmeter Fläche wurden mit dem Naturgestein Luserna-Gneis im Passé-Verband gepflastert.