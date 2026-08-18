Bei Bergtour mit Papa stürzt Bub (12) in die Tiefe

Bub nach Absturz bewusstlos

Auf einer Seehöhe von rund 2500 Metern passierte das Unglück. Der 12-Jährige ging hinter seinem Vater und dürfte auf dem Steig gestolpert sein. 30 Meter stürzte der Urlauberbub über sehr steiles und felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. Der Vater hatte keine Chance, das Kind noch rechtzeitig festzuhalten. Er eilte zu seinem Sohn. Dieser lag bewusstlos im Steilhang.