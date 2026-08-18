Bei Bergtour mit Papa stürzt Bub (12) in die Tiefe

Dramatische Szenen spielten sich Dienstag auf einem Wanderweg im Tiroler Ötztal ab. Ein Niederländer (46) war mit seinem Sohn (12) auf dem Abstieg von einem Berggipfel. Der Vater ging voraus, als der Bub plötzlich 30 Meter in die Tiefe stürzte.
Das Duo war zeitig aufgebrochen und hatte gegen 9.30 Uhr den Gipfel des sogenannten Gänsekragens auf rund 2900 Metern bei Längenfeld erreicht. Nach einer Rast ging es auf einem markierten Wanderweg Richtung Winnebachseehütte. Doch dort kam das Vater-Sohn-Gespann nie an.
Bub nach Absturz bewusstlos
Auf einer Seehöhe von rund 2500 Metern passierte das Unglück. Der 12-Jährige ging hinter seinem Vater und dürfte auf dem Steig gestolpert sein. 30 Meter stürzte der Urlauberbub über sehr steiles und felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. Der Vater hatte keine Chance, das Kind noch rechtzeitig festzuhalten. Er eilte zu seinem Sohn. Dieser lag bewusstlos im Steilhang.
Der 46-Jährige setzte einen Notruf ab. Die Besatzung des Notarzthubschraubers Martin 2 barg den abgestürzten Buben und flog ihn in die Klinik Innsbruck. Laut Polizei befindet sich der 12-Jährige auf der Intensivstation. Der geschockte Vater wurde mit dem Polizeihubschrauber ins Tal gebracht.
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