Münzgroßes Gerät kapert Boeing-737-Bordelektronik

Der physische Zugang zu einem Flugzeug wurde bisher nicht als Cybersicherheitsrisiko betrachtet – sollte er aber, warnen Informatiker in den USA. Sie konnten erfolgreich demonstrieren, dass bereits wenige Sekunden mit einem günstigen Hardwaregerät genügen, um die Kommunikation zwischen zwei wichtigen Bordcomputern zu kapern.
Während die Bedrohung für Flugzeuge durch Software-Hacks über Funknetze seit Jahren im Fokus von Cybersicherheitsexperten steht, wurde eine grundlegende Schwachstelle bislang weitgehend vernachlässigt: Was passiert, wenn ein Angreifer unbemerkt physischen Zugriff auf die interne Hardware eines Passagierjets erlangt?
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