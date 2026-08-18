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Münzgroßes Gerät kapert Boeing-737-Bordelektronik

Digital
18.08.2026 16:05
US-Informatikern ist es mithilfe eines kostengünstigen Geräts gelungen, die Elektronik einer ...
US-Informatikern ist es mithilfe eines kostengünstigen Geräts gelungen, die Elektronik einer Boeing 737 zu übernehmen.(Bild: Krone KREATIV/Aryanto – stock.adobe.com, Erik Jepsen/University of California San Diego)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Der physische Zugang zu einem Flugzeug wurde bisher nicht als Cybersicherheitsrisiko betrachtet – sollte er aber, warnen Informatiker in den USA. Sie konnten erfolgreich demonstrieren, dass bereits wenige Sekunden mit einem günstigen Hardwaregerät genügen, um die Kommunikation zwischen zwei wichtigen Bordcomputern zu kapern.

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Während die Bedrohung für Flugzeuge durch Software-Hacks über Funknetze seit Jahren im Fokus von Cybersicherheitsexperten steht, wurde eine grundlegende Schwachstelle bislang weitgehend vernachlässigt: Was passiert, wenn ein Angreifer unbemerkt physischen Zugriff auf die interne Hardware eines Passagierjets erlangt?

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