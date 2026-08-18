Erneut zusammengebrochen: Große Sorgen um Musiala!

Was ist bloß mit Jamal Musiala los? Nachdem der Bayern-Star bereits am Samstag im Telekom Cup gegen RB Leipzig auf dem Platz zusammengebrochen war, ging er auch am Dienstag gegen Heidenheim ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Wieder eilte ein Notarzt aufs Feld. Mit Unterstützung konnte er schließlich aufstehen und in die Kabine gebracht werden.
Große Sorgen um Jamal Musiala! Innerhalb weniger Tage ist der Bayern-Star erneut auf dem Platz zusammengebrochen. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung im Testspiel am Dienstag gegen Heidenheim wirkte der 23-Jährige benommen.
Konnte Platz selbstständig verlassen
Seine Teamkollegen Jonathan Tah und Harry Kane eilten sofort zum DFB-Nationalspieler und legten ihn sanft zu Boden. Sofort stürmten die ärztlichen Betreuer der Münchener und ein Notarzt auf den Platz. Alle 21 Spieler bildeten einen Kreis um den Kicker.
Von den Rängen ertönten „Jamal-Musiala“-Sprechchöre. Schließlich konnte der Superstar sich wieder aufrappeln und den Platz selbstständig verlassen. Er wirkte dabei immer noch benommen und wurde schließlich von zwei Betreuern in die Katakomben gebracht. Weitere Untersuchung werden folgen!
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