Erneut zusammengebrochen: Große Sorgen um Musiala!

Was ist bloß mit Jamal Musiala los? Nachdem der Bayern-Star bereits am Samstag im Telekom Cup gegen RB Leipzig auf dem Platz zusammengebrochen war, ging er auch am Dienstag gegen Heidenheim ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Wieder eilte ein Notarzt aufs Feld. Mit Unterstützung konnte er schließlich aufstehen und in die Kabine gebracht werden.