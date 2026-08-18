Rot-Sperre aufgehoben: „Trump hat nicht angerufen“

Bei der Weltmeisterschaft sah der US-Stürmer Balogun im Sechzehntelfinale gegen Bosnien nach einem harten Einsteigen folgerichtig die rote Karte. Einen Anruf von Präsident Donald Trump später hob FIFA-Präsident Gianni Infantino die Sperre auf, sorgte für den Einsatz Baloguns im nächsten Spiel und einen waschechten Skandal.