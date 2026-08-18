Koralmbahn statt Pkw: Immer mehr fahren mit Zug

Nicht nur Spritpreise

Doch könnte es auch andere Gründe geben? Schließlich vergeht einigen beim Blick auf die Benzinpreise wohl rasch die Lust aufs Autofahren. Und tatsächlich: Auch im restlichen Autobahnnetz ist ein Rückgang des Personenverkehrs zu beobachten – allerdings nur um 0,6 Prozent. „Die infolge des Irankriegs gestiegenen Spritpreise haben allgemein verkehrsdämpfend gewirkt“, heißt es vom Verkehrsclub Österreich. Im Raum der Koralm kam dann noch eine attraktive Alternative auf der Schiene dazu.